Святитель Феофан Затворник назвал две вещи, которые вызывают гнев Бога: проверьте, нет ли их в вашей жизни
Святитель Феофан Затворник: похоть и неприязнь к людям вызывают гнев Господа
Святитель Феофан Затворник в своих письмах называл две основные причины, вызывающие гнев Божий: похоть и неприязнь к окружающим. Об этом сообщает ИА «ЕЛЬ».
По словам святителя, важно понять, что именно питает эту неприязнь, и избавиться от нее, становясь более открытым и доброжелательным. Чтобы разобраться в причинах собственного гнева, верующему стоит заглянуть внутрь себя: посетить храм, исповедаться, раскаяться, помолиться и обсудить переживания со священником.
Возможно, корень проблемы в том, что человек считает окружающих неправыми и тем самым потакает собственной гордыне. В таком случае следует развивать эмпатию и учиться понимать мотивы других людей. Верующему необходимо расширять сердце на всех ближних, учиться любви, милосердию и смирению.