Святые места под ногами: где просить помощи у высших сил, если душа просит перемен

Православным верующим назвали места захоронений старцев и монахинь, которые, по церковному преданию, обладают особой духовной силой. Посещение этих могил и искренняя молитва, как считается, помогают получить исцеление, укрепить дух и изменить жизнь к лучшему. Об этом пишет ИА « Кулик ».

Одним из таких мест является могила Блаженной Матроны в Москве. Многолетние молитвы верующих, по словам авторов, наделили это место особой благодатной силой.

Также верующим советуют обращаться к могиле Аристоклия Афонского. Ему молятся об исцелении.

Третьим местом называется могила матушки Мисаилы в Курской области. При жизни она давала людям мудрые наставления, и после смерти, как верят прихожане, продолжает помогать найти правильный путь.

Кроме того, молитвы у могилы архимандрита Ипполита, по церковному преданию, способствуют избавлению от различных болезней и зависимостей.