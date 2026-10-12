Святые покровители профессий: кому молиться офисным работникам и водителям?

Иванов пояснил, что начало рабочей недели задает тон всем последующим дням, поэтому верующие часто обращаются к святым за поддержкой. Важно, чтобы молитва была искренней и не содержала формальностей: Бог слышит не слова, а сердце. Оптимально произнести ее утром, перед выходом из дома. Иванов привел пример краткой молитвы: «Господи, благослови предстоящую седмицу, даруй мне силы, мудрости и терпения в трудах моих, сохрани меня и моих близких от всякого зла». По дороге на работу он советует читать Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Перед началом каждого дела можно сказать: «Господи, помоги» или «Слава Богу за все».

Также уместны молитвы к святым — покровителям разных профессий. Тем, кто работает в офисе или связан с документами, Иванов посоветовал молиться святителю Иоанну Златоусту. Людям физического труда — преподобному Сергию Радонежскому, который сам исправно трудился и учил этому последователей. Водителям, путешественникам и всем, кто в дороге, — святителю Николаю Чудотворцу. Тем, кто лечит людей, — святителю Луке Крымскому, учителям — святителю Тихону Задонскому. Начинающим новое дело — святому мученику Трифону. А также можно молиться святому, чье имя носишь: это самая простая и близкая молитва, потому что этот святой всегда рядом.