Святые покровители профессий: кому молиться офисным работникам и водителям?

Общественник Иванов: молитва Иоанну Златоусту поможет в рабочей неделе

Общество

Для продуктивной рабочей недели следует молиться Господу Иисусу Христу и святителю Иоанну Златоусту, рассказал «Абзацу» глава общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. В зависимости от вида труда мольбы можно обращать к святителям Николаю Чудотворцу и Луке Крымскому.

Иванов пояснил, что начало рабочей недели задает тон всем последующим дням, поэтому верующие часто обращаются к святым за поддержкой. Важно, чтобы молитва была искренней и не содержала формальностей: Бог слышит не слова, а сердце. Оптимально произнести ее утром, перед выходом из дома. Иванов привел пример краткой молитвы: «Господи, благослови предстоящую седмицу, даруй мне силы, мудрости и терпения в трудах моих, сохрани меня и моих близких от всякого зла». По дороге на работу он советует читать Иисусову молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Перед началом каждого дела можно сказать: «Господи, помоги» или «Слава Богу за все».

Также уместны молитвы к святым — покровителям разных профессий. Тем, кто работает в офисе или связан с документами, Иванов посоветовал молиться святителю Иоанну Златоусту. Людям физического труда — преподобному Сергию Радонежскому, который сам исправно трудился и учил этому последователей. Водителям, путешественникам и всем, кто в дороге, — святителю Николаю Чудотворцу. Тем, кто лечит людей, — святителю Луке Крымскому, учителям — святителю Тихону Задонскому. Начинающим новое дело — святому мученику Трифону. А также можно молиться святому, чье имя носишь: это самая простая и близкая молитва, потому что этот святой всегда рядом.

Читайте также

ГТЛК сменила «прописку»: компания переехала из Салехарда в Великий Новгород

ИИ вместо ветеринара: глава РКФ предупредил об опасности самостоятельной диагностики собак

ИИ вместо ветеринара: глава РКФ предупредил об опасности самостоятельной диагностики собак

После 80 лет пенсия вырастет автоматически: кому положена двойная выплата и как ее получить?

После 80 лет пенсия вырастет автоматически: кому положена двойная выплата и как ее получить?

Более полумиллиона рублей пропали в самолете: москвич обнаружил подмену долларов

Как переоснастить удочку осенью: советы опытного рыболова

Как переоснастить удочку осенью: советы опытного рыболова

Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

Косолапый рейд: в Югре медведь с табличкой в зубах остановил «Камаз»

Россиянин пережил клиническую смерть в машине «скорой» и выжил

Россиянин пережил клиническую смерть в машине «скорой» и выжил

«Люди — прежде всего»: Лев Закиров рассказал о планах нового состава Мособлдумы на ближайшую пятилетку

«Люди — прежде всего»: Лев Закиров рассказал о планах нового состава Мособлдумы на ближайшую пятилетку

Поезда будущего на рельсах прошлого: почему железные дороги Германии отстают от технологий

В российском городе открыли памятник первой учительнице

В российском городе открыли памятник первой учительнице

Солнце вышло из затишья: активность звезды начала резко расти с 6 октября — что будет с метеозависимыми

«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

«Мы рядом!»: победители конкурса волонтеров в Наро-Фоминске развивают интересные проекты

Добавьте mosregtoday.ru в избранное