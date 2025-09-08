Дональд Трамп-младший разразился резкой критикой в адрес пользователей соцсетей, которые используют украинские флаги для поддержки Киева. Старший сын президента США назвал их клоунами, намекая на лицемерие.

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший позволил себе резкое высказывание в соцсети Truth Social. Он назвал клоунами пользователей, которые размещают украинские флаги в знак солидарности с Киевом.

Поводом для такого заявления стал пост другого пользователя, продемонстрировавшего отсутствие публикаций о гибели украинской беженки Ирины Заруцкой в New York Times. Двадцатитрехлетняя женщина погибла в Северной Каролине от руки напавшего на нее бездомного.

Трамп-младший обратил внимание на молчание западных СМИ и тех, кто активно демонстрирует поддержку Украине, вокруг этого трагического инцидента. Его комментарий спровоцировал бурную дискуссию, расколов аудиторию на тех, кто увидел в этом лицемерие, и тех, кто счел высказывание неуместным.

Ранее его отец, Дональд Трамп, впервые отреагировал на убийство украинской беженки в США.