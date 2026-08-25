Таблетка от витилиго вернула цвет лица каждому четвертому пациенту: результаты испытаний упадацитиниба

Ежедневный прием таблетки упадацитиниб может помочь вернуть цвет кожи людям с витилиго. Это заболевание проявляется белыми пятнами из-за ошибочной атаки иммунной системы на клетки, отвечающие за пигментацию. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

В клинических испытаниях участвовали 614 человек старше 12 лет с наиболее распространенной формой витилиго. На протяжении 48 недель часть добровольцев получала 15 миллиграммов препарата, остальные — плацебо. В первой группе 25% пациентов восстановили не менее 75% утраченного цвета лица, во второй аналогичный результат показали только 6%. Повторное испытание дало близкие цифры: 23% против 7%.

Упадацитиниб относится к ингибиторам JAK и подавляет часть иммунного ответа, снижая атаку на здоровые клетки кожи. Препарат уже одобрен в Евросоюзе для лечения витилиго у взрослых и подростков старше 12 лет. При этом около 75% участников не достигли основной цели, поэтому требуются дополнительные исследования долгосрочных последствий.