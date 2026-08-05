Таблетка вместо уколов: ОАЭ вторыми в мире одобрили препарат, который заставляет печень чистить кровь

Объединенные Арабские Эмираты стали второй страной в мире, зарегистрировавшей препарат Lipfendra для борьбы с повышенным холестерином. Эмиратское управление по лекарственным средствам одобрило пероральный медикамент для взрослых пациентов с высоким уровнем липопротеинов низкой плотности, включая наследственные формы. Об этом сообщает Russian Emirates .

Решение регулятора подчеркивает стремление государства ускорить доступ населения к инновационным фармацевтическим разработкам и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний на национальном уровне. Препарат принимают один раз в день в сочетании с диетой и физическими нагрузками. Его активные компоненты целенаправленно снижают концентрацию «плохого» холестерина, который служит ключевым фактором риска атеросклероза и других кардиологических нарушений.

В отличие от широко применяемых статинов, снижающих выработку холестерина в печени, Lipfendra действует по другому механизму. Это первый в мире таблетированный ингибитор PCSK9: он помогает печени эффективнее удалять LDL из крови и избавляет пациентов от необходимости регулярных инъекций. Регистрация средства расширяет арсенал врачей и обеспечивает дополнительную поддержку тем, чье состояние требует более интенсивного фармакологического вмешательства наряду с изменением повседневных привычек.

Представители профильного ведомства рекомендуют регулярно проверять липидный профиль у кардиологов и настаивают, что любые назначения должен делать исключительно лечащий врач на основе доказательной медицины и результатов анализов.