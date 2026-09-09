Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу на пресс-конференции 8 сентября в Бангкоке заявил, что провел беседу с послом Израиля Алоной Фишер-Камм и призвал Израиль обеспечить соблюдение его гражданами местных законов и обычаев. Он отметил, что Таиланд приветствует туристов, однако это не означает, что приезжие, независимо от национальности, могут делать все, что им вздумается.

По словам министра, Таиланд будет применять свои законы в отношении иностранцев без исключений. Посол Израиля, как сообщил глава МИД, признала обоснованность опасений тайской стороны и согласилась активизировать информирование израильских посетителей о правилах поведения в стране.

Среди тревожных примеров Пхуангкеткеу назвал израильских предпринимателей, подозреваемых в использовании тайских подставных лиц для обхода ограничений на иностранную собственность, а также туристов, чьи действия вызвали трения с местным населением на островах Ко Панган, Ко Самуи и Пхукет. Bloomberg напоминает об израильтянине, осужденном судом Ко Самуи за угрозы владельцу тайского зоопарка из-за баннера «Свободная Палестина». Его действия признали угрозой общественному порядку, после чего он был депортирован по распоряжению премьер-министра Анутина Чарнвиракула.

За первые восемь месяцев 2026 года Таиланд посетили более 277 тыс. израильтян, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В прошлом году турпоток из Израиля вырос почти на 46% и достиг 410,1 тыс. человек.