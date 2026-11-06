Таиланд, Вьетнам и Индия: профессор Демин предупредил россиян о риске малярии в популярных странах

Эксперт ВОЗ Демин: россиянам грозит малярия в тропических странах

Общество

Главную группу риска по заражению малярией в России составляют люди, выезжающие на отдых или работу в тропические регионы. Об этом «Абзацу» рассказал профессор ПМГМУ им. И. М. Сеченова и эксперт ВОЗ Андрей Демин. По его словам, инфекция эндемична во многих популярных у соотечественников странах.

Демин отметил, что завозные случаи — это люди, которые работают и посещают как туристы тропические страны Азии, Африки и Южной Америки, а таких становится все больше. Поэтому число случаев, по его словам, тоже будет расти из-за повышения миграционной и туристической активности. Специалист предупредил, что к эндемичным относятся и страны, куда российский туризм активно расширяется, — в частности, Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индия и другие.

Демин подчеркнул, что в России местной передачи болезни нет, так как комары не сохраняют паразитов после зимовки. Однако сама тропическая малярия смертельно опасна: она может поразить внутренние органы, вызывает лихорадку, судороги, спутанность сознания и внутренние кровотечения.

Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовал за две-три недели до поездки проконсультироваться с врачом для индивидуального подбора защитных препаратов под конкретный регион. На отдыхе необходимо избегать болот, закрывать тело одеждой по вечерам, пользоваться репеллентами и москитными сетками. При любом подъеме температуры в течение как минимум двух недель после возвращения в Россию следует срочно обратиться в больницу.

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