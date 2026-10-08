Таиланд вводит выездной сбор: новосибирские туристы заплатят 30 долларов?

Infopro54: Таиланд введет выездной сбор для авиапассажиров

Общество

В Таиланде планируют ввести выездной сбор для туристов, покидающих страну на самолете. Сумма налога составит 1 тысячу батов — около 30 долларов. Об этом пишет infopro54. Мера не коснется тех, кто выезжает по суше или морю.

От уплаты освободят детей младше двух лет, транзитных пассажиров, членов экипажей и официальные делегации. Общественные слушания по законопроекту продлятся до конца октября. Максимальная сумма налога может достигать 5 тысяч батов (150 долларов). Сбор планируют включать в стоимость авиабилетов.

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