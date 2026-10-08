Таиланд вводит выездной сбор: новосибирские туристы заплатят 30 долларов?
Infopro54: Таиланд введет выездной сбор для авиапассажиров
В Таиланде планируют ввести выездной сбор для туристов, покидающих страну на самолете. Сумма налога составит 1 тысячу батов — около 30 долларов. Об этом пишет infopro54. Мера не коснется тех, кто выезжает по суше или морю.
От уплаты освободят детей младше двух лет, транзитных пассажиров, членов экипажей и официальные делегации. Общественные слушания по законопроекту продлятся до конца октября. Максимальная сумма налога может достигать 5 тысяч батов (150 долларов). Сбор планируют включать в стоимость авиабилетов.