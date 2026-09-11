Тайна, которую Ватикан якобы скрыл: что известно о четвертом откровении Фатимы и как на это смотрит РПЦ

Священник Сергий Иванов из храма Рождества Христова в Ярославле высказался о слухах вокруг так называемого четвертого пророчества Фатимы. Об этом сообщает PrоГород .

По словам священнослужителя, речь идет о неподтвержденном послании, которое якобы связано с явлениями Богородицы в португальской Фатиме в 1917 году. Официально католическая церковь признает только три откровения.

События начались 13 мая 1917 года, когда трое детей — Лусия, Жасинта и Франсишку — рассказали о явлении Девы Марии. Позже Лусия сообщила о трех переданных посланиях. Первые два опубликовали в 1941 году: они касались ада, войн и будущей роли России. Третью тайну раскрыли только в 2000 году — как утверждалось, она говорила о нападении на Папу Римского и страданиях церкви.

Однако часть исследователей усомнилась в полноте публикации. Среди них журналист Антонио Соччи, допускавший, что часть послания могла остаться скрытой.

Отец Сергий подчеркнул, что в православной традиции разговоры о четвертом откровении не имеют подтверждения. По его словам, интерес к таким темам связан с желанием людей понять тревожные события. Православная церковь относится к фатимским явлениям с уважением, но не включает их в догматическое учение. Без убедительных доказательств версия о четвертой тайне остается лишь предположением.

Долгое молчание Ватикана о третьем пророчестве также породило множество догадок. В 2000 году кардинал Йозеф Ратцингер, позднее ставший Папой Бенедиктом XVI, заявил, что оно связано с угрозами для веры. В 1999 году кардинал Каррадо Бальдуччи на встрече исследователей необычных явлений предположил, что фатимские пророчества могут касаться мировых катастроф и духовных потрясений.

В завершение отец Сергий напомнил, что в трудные времена люди часто ищут особые знаки. Однако для верующего, по его словам, главным остаются вера, молитва и покаяние.