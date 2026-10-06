Такси за четыре минуты и 42 тысячи машин в каршеринге: что изменилось в Москве?

С начала 2026 года операторы каршеринга и такси в Москве получили ₽450 млн на развитие сервисов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как отметили в ведомстве, с 2012 года правительство города помогает таксомоторным компаниям частично покрывать затраты на покупку автомобилей, а с 2018 года субсидии получают и сервисы каршеринга.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что с 2012 года таксистам выдают субсидии на компенсацию части затрат при покупке машин. За 15 лет они получили более ₽2,9 млрд и приобрели свыше 94 тыс. автомобилей. С 2018 года поддержку получают и каршеринговые сервисы: за восемь лет они получили ₽1,6 млрд и закупили 66,5 тыс. новых машин. Ликсутов подчеркнул, что благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надежные автомобили.

В Дептрансе добавили, что в столице работает более 88 тыс. желтых такси, среднее время подачи машины составляет четыре минуты. В каршеринге представлено порядка 42 тыс. машин — среди них электромобили, вместительные кроссоверы и автомобили премиум-класса.