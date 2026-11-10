Талант артиста — не гарантия руководителя: Нестеров о совмещении постов в театрах

Режиссер Нестеров: один человек может руководить несколькими театрами

Общество

Один человек может руководить несколькими театрами, если это не отражается на качестве работы. Об этом в интервью для проекта «Нетленка» рассказал театральный режиссер Александр Нестеров, муж актрисы Нонны Гришаевой, передает «Абзац».

По его словам, важны репертуар, посещаемость, условия для артистов и устойчивость культурного учреждения. Нестеров отметил, что таких примеров много, в том числе в истории русского театра, и все это возможно при условии хорошего результата.

Режиссер также обсудил назначение Константина Богомолова художественным руководителем театра на Малой Бронной и сцены «Мельников». Нестеров признал, что не видел достаточно его спектаклей, чтобы давать оценку: он смотрел, может быть, два спектакля, которые ему не близки, но судить не берется. При этом он подчеркнул, что есть большое количество людей, которые доверяют Богомолову свои средства, покупая билеты на его спектакли или смотря его сериалы.

Отдельно Нестеров заметил, что талант артиста не всегда означает способности руководителя, а длительное руководство театром само по себе не гарантирует его развития.

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