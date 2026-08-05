Танцы с мужчиной намного старше — грех или норма? Священник дал четкий ответ
Протоиерей Ефанов: танцы с мужчиной старше не являются грехом
Протоиерей Андрей Ефанов в публикации журнала «Фома» ответил на вопрос, допустимо ли женщине танцевать с партнером, который значительно старше нее. По его словам, само по себе такое общение не является грехом, и в совместных танцах нет ничего предосудительного, если отношения сохраняют уважительный и целомудренный характер.
Священник пояснил, что недопустимым для христианки является не само общение, а нарушение нравственных границ. Большая разница в возрасте может стать серьезным препятствием для создания семьи, однако дружеское общение и поддержка между людьми вполне возможны. Отец Андрей призвал внимательно относиться к своим поступкам, сохранять чистоту отношений и обращаться к молитве, чтобы принять правильные решения в дальнейшей жизни.