Протоиерей Андрей Ефанов в публикации журнала «Фома» ответил на вопрос, допустимо ли женщине танцевать с партнером, который значительно старше нее. По его словам, само по себе такое общение не является грехом, и в совместных танцах нет ничего предосудительного, если отношения сохраняют уважительный и целомудренный характер.