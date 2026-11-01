Тараканы из розеток и завалы по пояс: на Камчатке вскрыли квартиру-помойку после пяти лет жалоб

В Петропавловске-Камчатском вскрыли квартиру в доме № 14 на улице Тушканова, превращенную хозяйкой в свалку: жильцы пять лет страдали от антисанитарии, тараканов, клопов и запаха. Как рассказала kamchatka.aif.ru представитель управляющей компании «Олимп» Александра Володченко, мусор копился не менее шести лет, а сама собственница, по словам соседей, в какой-то момент заперлась в четырех стенах и стала нести в дом все, что попадалось под руку.

Из квартиры шел запах, пропитавший весь дом, в подъезде хозяйничали мухи, а через розетки в соседние помещения ползли тараканы, клопы и опарыши. Около четырех лет назад муниципальные контролеры попытались провести проверку, но хозяйка не впустила их. Администрация добилась через суд права доступа, однако исполнить решение долго не удавалось даже с приставами.

Ситуация сдвинулась после коммунальной аварии: около пяти утра 27 октября в квартире на четвертом этаже прорвало трубу холодного водоснабжения, затопило три этажа, и пять квартир остались без воды. Володченко приехала уговаривать пенсионерку, но та отказалась впускать коммунальщиков. Тогда УК организовала вскрытие с участием муниципального контроля, полиции и специалистов по дверям.

Внутри завалы достигали 1,1–1,5 метра; в квартире находились хозяйка, ее сожитель и собака, женщину увезли на обследование. Замок заменили, но мусор остался: Володченко недоумевает, почему уборку должна оплачивать УК за счет средств собственников, и намерена добиваться, чтобы история не закончилась очередной перепиской ведомств.