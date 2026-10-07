Телефон Xiaomi загорелся в самолете Utair: пассажиры запаниковали, экипаж схватился за огнетушители

«Авиаторщина»: телефон загорелся на борту самолета Utair и вызвал панику

Общество

На борту Boeing 737-800 авиакомпании Utair, следовавшего из Сургута в Краснодар, загорелся мобильный телефон Xiaomi. Инцидент произошел примерно за час до прибытия, сообщает Tourdom.ru со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина». Устройство находилось у пассажира, сидевшего в средней части салона у прохода.

После возгорания мужчина бросил телефон на пол и попытался залить его водой. Другие пассажиры запаниковали и повскакивали с мест, в салоне появилось задымление.

Одна из бортпроводниц оперативно принесла огнетушитель, другие члены экипажа взяли второй, защитные перчатки и воду. По громкой связи пассажирам рекомендовали пригнуться и дышать через влажную ткань. Огонь удалось быстро локализовать: телефон поместили в металлический контейнер и залили водой, чтобы исключить повторное возгорание. После происшествия пассажиры успокоились, дым рассеялся. Повреждено ковровое покрытие в месте, где находился телефон.

Этот случай стал шестым в России за последние полтора года, связанным с тепловым разгоном литиевых батарей портативных устройств во время полета.

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