Частые отключения телевизора от Wi-Fi могут быть связаны с настройками домашнего роутера, а не с поломкой самого устройства. Об этом сообщает издание Engadget.

Журналист Томас Годвин назвал одной из главных причин функцию Band Steering, которая автоматически переключает устройства между диапазонами 2,4 и 5 ГГц. По его словам, роутер не всегда выбирает оптимальную частоту, и телевизор теряет подключение. Особенно часто это происходит, когда старые телевизоры работают с современными роутерами.

Другая причина — несовместимость с отдельными каналами Wi-Fi: некоторые телевизоры не поддерживают каналы DFS, которые маршрутизаторы используют в диапазоне 5 ГГц, и могут перестать видеть сеть. Кроме того, на стабильность влияют расстояние до роутера, стены и помехи от другой электроники.

Для начала Годвин посоветовал проверить Wi-Fi на смартфоне или ноутбуке: если там интернет работает нормально, проблема, вероятнее всего, в телевизоре. Если неполадка не уходит, он рекомендовал отключить Band Steering в настройках маршрутизатора. Если и это не помогает, можно подключить телевизор по Ethernet-кабелю или купить Mesh-систему для расширения покрытия.