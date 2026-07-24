Исследователи проанализировали данные примерно 1,7 тысячи участников долгосрочного американского проекта ARIC, запущенного еще в 1987–1989 годах. На старте респондентам было в среднем 53 года. Их опрашивали о том, как часто они смотрят телевизор в свободное время и сколько часов проводят сидя на работе. Спустя более чем 20 лет всем добровольцам провели МРТ головного мозга.

У тех, кто в среднем возрасте смотрел телевизор очень часто, зафиксировали меньший объем областей, изменения в которых считаются ранними маркерами болезни Альцгеймера. Лобные и затылочные доли у таких участников также оказались меньше. Кроме того, у них выявили более выраженные очаги гиперинтенсивности белого вещества — показатель, связанный с поражением мелких сосудов мозга, возрастными изменениями, риском инсульта, снижением когнитивных функций и деменцией.

Любопытно, что продолжительная сидячая работа не сопровождалась аналогичными изменениями. Напротив, у тех, кто много сидел в течение рабочего дня, лобные и затылочные доли были крупнее, а объем очагов гиперинтенсивности — меньше. Авторы предположили, что это может объясняться интеллектуальной нагрузкой, типичной для многих видов такой занятости. Большинство обнаруженных связей прослеживалось у мужчин, и причины этих различий еще предстоит изучить. Ученые подчеркнули, что полученные результаты не доказывают прямого причинно-следственного влияния телевизора на уменьшение мозга или развитие деменции. Один из авторов работы Натан Фетер отметил, что будущие рекомендации по сохранению здоровья мозга могут учитывать не только длительность сидения, но и характер занятий, и пассивный просмотр телевизора стоит частично заменять умственно активной деятельностью.