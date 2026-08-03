«Тело — не оболочка, которую можно выбросить»: священник объяснил, почему Церковь против развеивания праха
Священник Береговой: РПЦ допускает кремацию только в чрезвычайных случаях
Священник Вячеслав Береговой разъяснил отношение Русской православной церкви к кремации и развеиванию праха. По его словам, в православной традиции тело неразрывно связано с верой в будущее воскресение, поэтому не считается ненужной оболочкой, от которой можно избавиться, передает «Новосвят».
Церковь считает предпочтительным традиционное захоронение в землю. Кремация допускается лишь в исключительных обстоятельствах, когда предать тело земле невозможно, однако без веских причин прибегать к ней не рекомендуется. Практика развеивания праха также не одобряется, поскольку противоречит представлениям о бережном отношении к человеческим останкам.