Темнота, горы и валы: дорога в школу превратилась в полосу препятствий для детей из российского поселка

В поселке «Южный» хутора Камышеваха под Аксаем школьники пробираются на учебу через настоящие горы земли и камней, сообщает rostovgazeta.ru . Единственную асфальтированную дорогу по улице Французской перекрыли собственники участков: сначала бетонными блоками, а когда жители нашли объезд — большегрузами завезли грунт. Альтернативный путь есть, но он длиннее, круче и без освещения.

Собственники участков на улице Французской, похоже, решили защитить свою землю любой ценой. Формально строить на этих наделах нельзя — под ними проходят коммуникации, а администрация уже готовит изъятие для будущей автодороги. Но владельцы с таким раскладом мириться не хотят.

Сначала проезд перекрыли бетонными блоками. Когда люди приспособились их объезжать, на дорогу завезли насыпи земли и камней — теперь преодолеть участок не на чем.

Жители показали, как теперь выглядит дорога детей в школу. Обходной маршрут в поселке обустроили, но до него нужно топать около 500 метров в гору. К тому же, по словам людей, эта земля тоже чья-то частная: владелец может появиться в любой момент и перекрыть проезд по своему участку.

Новый путь далекий, а территория не освещается. Поэтому школьники и выбирают рукотворные препятствия — карабкаются через нагромождения грунта.