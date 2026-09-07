Температура 37–38 °C без простуды может держаться неделями: онколог объяснила, когда пора бежать к врачу
Онколог Фатьянова: длительная температура без инфекции требует обследования
Длительное повышение температуры без явных признаков инфекции — повод обратиться к врачу. Об этом RT рассказала онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова.
По ее словам, температура при онкологических заболеваниях не имеет одного характерного значения. Она может оставаться субфебрильной — около 37–38 °C, иногда поднимается выше 38 °C. Насторожить должна не конкретная цифра, а необъяснимое и продолжительное сохранение повышенной температуры.
Оценивать состояние нужно в комплексе с другими симптомами. Поводом для обследования могут стать необъяснимая потеря веса, снижение аппетита, слабость и утомляемость, которые не проходят после отдыха, сильная ночная потливость и длительно увеличенные лимфатические узлы. При неясном происхождении температуры начать стоит с визита к терапевту, который при необходимости направит к профильному специалисту.