Теплый пол за чужой счет: почему в биробиджанских многоэтажках из-за него мерзнут соседи

«МК»: жителям Биробиджана напомнили об опасности теплого пола для соседей

Общество

Жителям Биробиджана напомнили, чем опасен теплый пол для соседей в многоквартирном доме. Подключение к общим трубам отопления меняет работу всей инженерной сети здания, из-за чего жильцы соседних квартир могут почувствовать холод, передает «МК в Биробиджане».

Такие работы считаются переустройством, и получить официальное разрешение на них в обычном доме трудно. За самовольное изменение системы отопления предусмотрен штраф. Жителям советуют использовать электрический обогрев.

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