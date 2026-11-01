Теплый пол за чужой счет: почему в биробиджанских многоэтажках из-за него мерзнут соседи
«МК»: жителям Биробиджана напомнили об опасности теплого пола для соседей
Жителям Биробиджана напомнили, чем опасен теплый пол для соседей в многоквартирном доме. Подключение к общим трубам отопления меняет работу всей инженерной сети здания, из-за чего жильцы соседних квартир могут почувствовать холод, передает «МК в Биробиджане».
Такие работы считаются переустройством, и получить официальное разрешение на них в обычном доме трудно. За самовольное изменение системы отопления предусмотрен штраф. Жителям советуют использовать электрический обогрев.