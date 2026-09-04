Терапевт назвала напитки, которые реально чистят почки: лимонный и клюквенный сок, но есть нюанс с сахаром

Терапевт Александра Белова рассказала, что помимо чистой воды для здоровья почек полезны некоторые напитки. По ее словам, сок лимонов и лаймов содержит побочные продукты азотной кислоты, которые помогают предотвращать образование камней, не позволяя кальцию соединяться с другими минералами, передает Medikforum.ru .

Клюквенный сок мешает бактериям кишечной палочки закрепляться на стенках мочевыводящих путей, снижая риск инфекций, которые без лечения могут привести к пиелонефриту. Врач подчеркнула, что сок должен быть натуральным и без добавленного сахара: сахар способствует появлению песка и камней.

Отдельно упоминается исследование Университета Колорадо. У пациентов с заболеваниями почек умеренное употребление вина — около половины бокала — было связано со снижением риска хронической болезни почек на 37% по сравнению с непьющими. Среди участников с уже имеющейся болезнью почек ежедневное небольшое количество вина ассоциировалось с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 29%. При этом результаты не являются призывом к употреблению алкоголя.