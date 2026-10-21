Термобелье, флиска и непромокаемая куртка: педиатр Корсунов объяснил, как одевать ребенка осенью
Педиатр Корсунов: многослойность поможет детям не заболеть после прогулки
Многослойная одежда поможет детям не заболеть после прогулки. Об этом РИАМО рассказал педиатр Андрей Корсунов. По его словам, при выборе экипировки стоит ориентироваться на активность ребенка, а не на его возраст.
Корсунов объяснил, что если ребенок постоянно переходит от покоя к беготне, лучше всего работает принцип многослойности. Нижний слой должен отводить влагу от тела — подойдут синтетическое термобелье или шерсть. Средний слой утепляет: это может быть флиска или тонкий свитер, который легко снять или расстегнуть. Верхний слой защищает от ветра и воды; осенью непромокаемая куртка и штаны нужны почти всегда.
Шапка, по словам педиатра, необходима детям при ветре, сырости и похолодании. Младенцам ее стоит надевать раньше, чем ребенку постарше. Вместо шарфа эксперт посоветовал выбирать снуд или манишку. Обувь, заключил Корсунов, должна быть непромокаемой.