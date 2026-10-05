Тестирование на ПДД для курьеров: как это изменит доставку в Москве?

Заммэра Ликсутов: курьеров в Москве обяжут сдать тест на знание ПДД

Общество

С 15 октября курьеры в Москве начнут проходить обязательное тестирование на знание правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в городе работают более 135 тыс. таких сотрудников. Следующим этапом станет введение тестирования в системе КИС «АРТ». Его прохождение подтвердит, что каждый работник хорошо знает ПДД и осознает ответственность перед пешеходами. Вопросы затронут безопасное вождение, соблюдение скоростного режима, правила использования велосипедов и средств индивидуальной мобильности, сервисную этику, требования к внешнему виду и порядок доставки. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов.

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