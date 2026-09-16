TEZ TOUR дарит бесплатную экскурсию по Гоа: что входит в подарок и до какого числа бронировать

Туроператор TEZ TOUR запустил промо-акцию по направлению Индия, Гоа. При бронировании полного пакета с проживанием на курорте из Москвы и Екатеринбурга в период с 1 октября по 30 ноября 2026 года туристы получат бесплатную обзорную экскурсию «Сити-Тур». Акция призвана привлечь внимание к индийскому направлению перед высоким зимним сезоном.

В программу экскурсии включено посещение храма Ханумана в Панаджи — божества силы и приключений, популярного со времен «Рамаяны». Затем туристы прогуляются по району Фоэнтенья, известному как «Латинский квартал»: здесь сохранились дома в португальском колониальном стиле, а с 1974 года территория объявлена охраняемой зоной. Завершится маршрут у церкви Непорочного Зачатия Девы Марии, основанной в 1540 году — одной из старейших в Гоа. Стоимость туров с бонусом начинается от ₽75 тыс. на человека. Организаторы предупреждают, что подарки могут закончиться в любой момент.

Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков специально для «Турпрома» рассказал об особенностях зимнего Гоа. По его словам, это направление ошибочно воспринимают как простой пляжный курорт, однако зимний сезон диктует свои правила, и незнание специфики может испортить отдых. Пик сезона приходится на декабрь и январь: устанавливается сухая солнечная погода с температурой воздуха +30…+32 °C и комфортной водой в океане. Но именно в эти месяцы курорт переполнен туристами со всего мира, а цены на жилье и экскурсии достигают максимума.

Эксперт напомнил о разнице между северным и южным Гоа: север — это тусовки, ночные клубы и активная жизнь, юг — спокойные уединенные пляжи. Тем, кто бронирует туры в октябре и ноябре, стоит учитывать, что в начале сезона на побережье еще может быть влажно и душно, но к декабрю климат становится комфортным. Новиков также отметил, что местный ром и вино в магазинах значительно дешевле, чем в ресторанах, однако в штате действует строгий запрет на алкоголь в общественных местах. В декабре и январе в Гоа приезжает много индийских туристов из других штатов, которые занимают пляжи и отели, поэтому желающим избежать суеты лучше выбирать октябрь–ноябрь или февраль.

Отдельно эксперт предостерег от недооценки местной кухни: популярны блюда из свежей рыбы, морепродуктов и карри с кокосовым молоком, но острота может быть непривычной для европейцев — начинать стоит с более мягких вариантов. Новиков резюмировал, что зимний Гоа сочетает пляжный релакс, богатую историю и уникальную атмосферу, а главное — заранее спланировать поездку с учетом всех нюансов.