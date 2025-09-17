Thaiger: в Таиланде сотни обезьян «взяли штурмом» полицейский участок

В Таиланде произошел инцидент с участием большого количества обезьян. Сотни животных захватили полицейский участок, сообщает издание Thaiger. Обезьяны сбежали из приюта Пхо Као Тон, расположенного в районе Муанг.

Местные жители были охвачены паникой из-за нашествия приматов, которые свободно перемещались по улицам, проникали в жилые дома и нарушали общественный порядок вблизи полицейского участка.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены защищать себя от животных, которые начали исследовать припаркованные автомобили. Обезьян удалось отпугнуть с помощью петард и рогаток, после чего они вернулись на территорию приюта.

В настоящее время ответственные лица проводят расследование, чтобы выяснить, каким образом животным удалось покинуть свои вольеры. Рабочие также начали восстанавливать поврежденные конструкции, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.