Тигриный принт снова в деле: стилист объяснил, с чем носить хищный окрас этим летом

Звездный стилист Анвар Очилов в беседе с «Абзацем» заявил, что тигриный принт остается актуальным и в текущем году. По его словам, это один из самых дорогих и красивых принтов, который подходит и мужчинам, и женщинам, а многие дизайнеры, включая Versace, использовали его в своих коллекциях на протяжении долгого времени.