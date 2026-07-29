Тигриный принт снова в деле: стилист объяснил, с чем носить хищный окрас этим летом
Стилист Очилов: тигриный принт остается одним из самых дорогих и красивых
Звездный стилист Анвар Очилов в беседе с «Абзацем» заявил, что тигриный принт остается актуальным и в текущем году. По его словам, это один из самых дорогих и красивых принтов, который подходит и мужчинам, и женщинам, а многие дизайнеры, включая Versace, использовали его в своих коллекциях на протяжении долгого времени.
Очилов отметил, что тигровый окрас можно сочетать с красными туфлями, черными босоножками или кроссовками, а также с черным или красным платьем. Рубашку или блузку с таким принтом можно комбинировать с тигровыми колготками или брюками. При этом, по его мнению, категорически точных рамок, ограничивающих сочетания, не существует.