«Тихий час» по-новому: за вечернюю уборку в квартире россиянам грозят штрафы до 5 тысяч рублей

Жителям многоквартирных домов следует быть осторожнее с уборкой в вечернее время. Как напомнил Тургной Зокиров, ассистент кафедры административного права Университета имени Кутафина (МГЮА), за шум в поздние часы обычным гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Комментарий эксперта распространило информагентство РИА Новости .

Специалист пояснил, что в России пока не существует единого федерального закона о тишине, поэтому размер взыскания и само понятие «шумного времени» целиком зависят от региона проживания. Например, в Калужской области действует запрет на шум с 23:00 до 7:00, а в Омской области к ночному покою добавили и дневной перерыв с 13 до 14 часов.

Таким образом, по словам юриста, привлечь к ответственности за уборку можно только в том случае, если местный закон прямо относит бытовой шум (вроде работы пылесоса или дрели) к действиям, нарушающим общественное спокойствие.

