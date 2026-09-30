Тихий убийца на ЭКГ: 5 опасных ядов, о которых сердце предупреждает до потери сознания
Токсиколог Сиворонов из Кузбасса: отравление оставляет след на сердце
Электрокардиограмма помогает распознать отравление и вовремя ввести противоядие. Об опасных сигналах, которые яд оставляет на сердце, рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале. Его комментарий приводит VSE42.RU.
Как разные яды отражаются на ЭКГ:
- Снотворные и антидепрессанты — линия на кардиограмме «расплывается», зубцы становятся шире.
- Препараты на основе дигоксина (сердечные капли) — опасные перебои в ритме.
- Пестициды — удлинение интервала QT, сердце «замирает» дольше нужного, что может привести к внезапной остановке.
- Угарный газ — сердце испытывает недостаток кислорода, на ЭКГ это выглядит как признаки инфаркта.
- Некоторые крысиные яды — замедление пульса и аритмии.
По словам токсиколога, при внезапной потере сознания, судорогах или необычном пульсе врачи скорой сначала делают ЭКГ. Иногда именно кардиограмма становится тем сигналом, который позволяет ввести противоядие вовремя.