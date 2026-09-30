Тихий убийца на ЭКГ: 5 опасных ядов, о которых сердце предупреждает до потери сознания

Токсиколог Сиворонов из Кузбасса: отравление оставляет след на сердце

Общество

Электрокардиограмма помогает распознать отравление и вовремя ввести противоядие. Об опасных сигналах, которые яд оставляет на сердце, рассказал главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов в своем телеграм-канале. Его комментарий приводит VSE42.RU.

Как разные яды отражаются на ЭКГ:

  • Снотворные и антидепрессанты — линия на кардиограмме «расплывается», зубцы становятся шире.
  • Препараты на основе дигоксина (сердечные капли) — опасные перебои в ритме.
  • Пестициды — удлинение интервала QT, сердце «замирает» дольше нужного, что может привести к внезапной остановке.
  • Угарный газ — сердце испытывает недостаток кислорода, на ЭКГ это выглядит как признаки инфаркта.
  • Некоторые крысиные яды — замедление пульса и аритмии.

По словам токсиколога, при внезапной потере сознания, судорогах или необычном пульсе врачи скорой сначала делают ЭКГ. Иногда именно кардиограмма становится тем сигналом, который позволяет ввести противоядие вовремя.

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