Тихон Страстной 26 августа: почему нельзя ссориться, спать на двух подушках и есть яйца с двумя желтками

26 августа православные верующие вспоминают святителя Тихона Задонского. В народном календаре этот день известен как Тихон Страстной. О традициях и приметах даты рассказала « Волгоградская правда ».

Святому молятся об избавлении от уныния. Считается, что 26 августа требует от человека особого спокойствия и милосердия к окружающим. В этот день строго запрещено ссориться, сквернословить и возвращаться к прошлым обидам, иначе конфликты могут затянуться. Одиноким людям не советуют спать на двух подушках, чтобы не отдалить создание семьи. Под запретом — подарки в виде белых полотенец и блюда из яиц с двумя желтками. Для защиты дома от пожаров было принято обходить жилище с иконой или раскладывать по углам чертополох.

Погодные приметы дня использовали для прогноза на ближайшие месяцы. Теплая погода 26 августа предвещает такой же теплый сентябрь, а сильный дождь — снежную зиму. Туман над лесом сулит обилие грибов и хороший урожай. Красноватый оттенок молодой луны считается предвестником скорых осадков.