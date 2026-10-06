TikTok-блогер Просто Даня почернел зубами и поставил коронки: что он рассказал?

TikTok-блогер Просто Даня поставил коронки из-за почерневших зубов

Общество

TikTok-блогер Просто Даня сообщил, что у него начали чернеть передние зубы, из-за чего ему установили коронки. Об этом он рассказал на странице в соцсети.

По словам блогера, в 17 лет он сломал передние зубы и каждые несколько лет наращивал их. Он отметил, что они плохо выглядели, чернели и темнели, а нервы в них были удалены. Сейчас он решил поставить коронки на поврежденные зубы, чтобы больше не сталкиваться с этими проблемами.

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