Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с « Абзацем » рассказала, что гонконгский и свиной грипп при тяжелом течении способны поражать практически все органы. По ее словам, постоянная мутация вирусов увеличивает вероятность опасных осложнений.

Специалист пояснила, что в сложных случаях грипп может провоцировать воспаление сердечной мышцы, печени, почек и центральной нервной системы. Наиболее грозной формой она назвала сепсисоподобную, при которой из-за выраженного воспаления страдает весь организм. Кроме того, к вирусу быстро присоединяется бактериальная инфекция, что нередко приводит к тяжелой пневмонии.

Мескина подчеркнула, что ежегодная вакцинация остается главным способом защиты от смерти и тяжелого течения болезни. Привитый человек даже при заражении новым штаммом переносит инфекцию значительно легче. По ее словам, вирус меняется так, чтобы иммунная система его не распознавала, поэтому вакцина не дает стопроцентной гарантии, но защищает от самых опасных последствий.

«Абзац» при этом отмечает: тяжелые полиорганные поражения и сепсис при гриппе — редкий сценарий, обычно связанный с сопутствующими патологиями или выраженным иммунодефицитом. По данным ВОЗ и исследований, опубликованных в The Lancet Respiratory Medicine, большинство случаев ограничивается поражением верхних дыхательных путей и заканчивается полным выздоровлением. Тяжелые осложнения фиксируются преимущественно у людей из групп риска, а ежегодная вакцинация снижает риск тяжелой госпитализации на 40–60%.