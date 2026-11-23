Петербургский метрополитен объявил тендер на поставку соков и безалкогольных напитков с максимальной ценой контракта ₽4 млн. Извещение размещено на портале госзакупок, прием предложений продлится до 27 ноября, итоги подведут 30 ноября.

В перечень из 24 позиций вошли соки, нектары, минеральная и питьевая вода, лимонады, квас, кола и чайные напитки. Объем тары варьируется от маленьких коробок по 200 мл до пятилитровых емкостей для воды. Вся продукция должна соответствовать четырем техрегламентам Таможенного союза и восьми ГОСТам. Особое внимание уделено срокам годности: напитки с полугодовым сроком хранения должны быть поставлены не позднее чем за четыре месяца до его истечения.

Поставки планируется осуществлять на четыре производственные площадки метрополитена, включая объект в Рощино, в течение первого полугодия 2027 года. К участию в закупке допущены исключительно представители малого и среднего предпринимательства.