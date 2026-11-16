«Только вы и еще несколько сотен»: почему на Мамисон советуют ехать именно этой зимой

Вице-президент Мкртчян: на Мамисоне этой зимой будет мало туристов

Общество

Любителям активного зимнего отдыха стоит присмотреться к Мамисону — молодому горнолыжному курорту в Северной Осетии с новыми отелями и оборудованными трассами. Такой совет в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, в предстоящем сезоне на Мамисоне ожидается меньше путешественников, чем на популярных направлениях в Сибири и Карачаево-Черкесии. Мкртчян перечислил известные горнолыжные курорты — Шерегеш в Сибири, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, — но отметил, что тем, кто хочет покататься там, где еще почти никого не было, подойдет именно Мамисон.

Курорт, по его словам, открылся только в этом году, там идет строительство, появляются новые трассы и отели, а катались пока единицы. Эксперт призвал ехать туда именно этой зимой: следующей, по его прогнозу, там будут уже десятки тысяч человек, а сейчас компанию составят буквально несколько сотен отдыхающих.

Таким образом, совет строится на двух аргументах — новизна направления и низкая загрузка: пока курорт не стал массовым, у туристов есть шанс опробовать трассы без очередей и большого потока.

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