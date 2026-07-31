«Торговля сдохла»: продавцы Сочи назвали этот сезон худшим за последние годы и готовятся закрываться

В Сочи местные торговцы и предприниматели называют текущий курортный сезон худшим за последние годы. Туроператоры фиксируют падение спроса на 10–20 процентов, а работники пляжей, кафе и сувенирных точек в один голос говорят о резком снижении числа отдыхающих и доходов. Об этом они рассказали журналистам Т—Ж .

По словам администратора станции проката сапов Елены, сезон проходит под вой сирен: туристов часто просят покинуть пляж, тревога длится 15–20 минут, и хотя все быстро успокаивается, отдыхающие уже не так охотно возвращаются к морю. Другая проблема — логистика: многие самолеты не долетают до аэропорта Сочи, люди добираются сутками, и в итоге доезжают только самые настойчивые. По ее ощущениям, отдыхающих стало в 2–2,5 раза меньше, чем год назад, набережная по вечерам малолюдна, а рестораны полупустые.

Хозяйка точки по продаже вафель Зинаида поделилась, что с точки зрения бизнеса все очень плохо: туристов намного меньше, и они практически ничего не покупают. Приезжающие выбирают программу-минимум — загорают, отдыхают, едят, а лишнего не берут. При этом цены в меню сохранили прошлогодние, хотя закупочная стоимость значительно выросла. Продавцы сувениров также жалуются на провальный сезон и нехватку средств даже на аренду торгового бокса. Один из них признался, что торгует с 2024 года, но нынешний год самый провальный: к середине дня он не заработал и трех тысяч рублей, тогда как раньше выручка была минимум в три раза больше. Если ситуация радикально не изменится, в августе он закроется.

Сейчас на побережье все же немного больше туристов, чем в начале лета, и предприниматели еще надеются на последний месяц лета. Отельеры также страдают от нехватки гостей и вынуждены снижать цены: приличные номера можно найти от полутора тысяч рублей за двоих, с завтраком — от трех тысяч, с трехразовым питанием — от шести тысяч.