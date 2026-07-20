Торгуете урожаем систематически? Юрист сказала, когда грядка превращается в незаконный бизнес

Старший юрист Ксения Зайцева в беседе с « Абзацем » предупредила, что продажа овощей с собственного участка при определенных условиях может обернуться штрафом. По ее словам, разовая реализация излишков ответственности не влечет, но с выручки все равно нужно заплатить налог.

Если же торговля становится систематической, ведется с помощниками и приносит прибыль, ее могут квалифицировать как незаконное предпринимательство. Фиксированной суммы штрафа за это не предусмотрено. Самым простым способом избежать претензий Зайцева назвала оформление самозанятости — это занимает несколько минут и позволяет платить налоги без лишних сложностей. Альтернативой может стать регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме того, для законной продажи владельцу участка нужно иметь выписку из ЕГРН и справку о владении территорией, которую выдает местная администрация. В ряде случаев могут потребоваться документы, подтверждающие, что продукция соответствует санитарным нормам, поскольку речь идет о продуктах питания, способных причинить вред здоровью. Соблюдение всех норм, по мнению эксперта, максимально обезопасит дачника от внезапно возникших проблем.