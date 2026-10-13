Toyota Veloz по цене «китайца»: как семиместный японец обходит конкурентов в России

В России нет официальных поставок семиместных компактвэнов, но по альтернативным схемам их везут исправно. Один из самых заметных — Toyota Veloz, популярный на азиатских рынках. Об этом пишет портал « За рулем ».

Сегодня этот автомобиль можно не только заказать, но и купить в салоне с полным пакетом документов. В Самаре уже привезенный и растаможенный Veloz без пробега оценили в ₽3 308 000 без учета скидок, в Тюмени — в ₽3 940 000. Речь идет о комплектации GX. В нее входят однозонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида с задними парктрониками, беспроводная зарядка для смартфона, кожаный мультируль и отделка сидений экокожей. Также предусмотрены цифровая приборная панель, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, электронный стояночный тормоз с AutoHold и 17-дюймовые литые диски.

Большая часть предложений — под заказ. Привезти новый Veloz в Анапу обещают за ₽2 700 000, в Москву — за ₽2 981 000. Краснодарский вариант обойдется в ₽3 196 900, во Владивостоке просят минимум ₽3 270 000. Разброс объясняется расходами на логистику и схемой оформления.

На фоне китайских конкурентов Veloz выглядит выгодно: семиместный Jetour X90 Plus 2025–2026 годов стоит ₽3 969 900, единственный трехрядный кроссовер Geely Okavango — минимум ₽3 864 990, а GAC GS8 — от ₽4 799 000. Технически все Veloz одинаковы: три ряда сидений (два складываются в ровный пол), 1,5-литровый атмосферный двигатель на 106 л. с. в паре с вариатором, привод только передний. Цены приведены по данным продавцов на дату публикации и могут измениться из-за курса валют, таможенных платежей и утильсбора.