В поселке Мирный Хабаровского края погибли двое детей — четырех и девяти лет. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал 112. По предварительной версии следствия, братья провалились под тонкий лед во время прогулки возле водоема: младший мальчик выбежал на лед и оказался в воде, а старший попытался его вытащить, но сам провалился.