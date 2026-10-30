Трагедия в Мирном: двое братьев провалились под лед — старший пытался спасти младшего

«112»: в поселке Мирный Хабаровского края погибли двое детей

Общество

В поселке Мирный Хабаровского края погибли двое детей — четырех и девяти лет. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал 112. По предварительной версии следствия, братья провалились под тонкий лед во время прогулки возле водоема: младший мальчик выбежал на лед и оказался в воде, а старший попытался его вытащить, но сам провалился.

Спасти детей не удалось — их тела извлекли из водоема. По факту гибели братьев возбуждено уголовное дело. Таким образом, по данным следствия, трагедия произошла из-за выхода на непрочный лед, а попытка старшего ребенка помочь младшему привела к тому, что оба оказались в воде.

Читайте также

Цветы, застолья и крест: в РПЦ объяснили правила ухода за могилами

Цветы, застолья и крест: в РПЦ объяснили правила ухода за могилами

Россиянка ослепила возлюбленного в попытках ему помочь во время драки

Россиянка ослепила возлюбленного в попытках ему помочь во время драки

Рекордный экспорт: КНР поставила на мировой рынок 8,62 млн авто за 9 месяцев

Лазертаг официально стал спортом: участники смогут получать разряды

Лазертаг официально стал спортом: участники смогут получать разряды

Ликвидация последствий: в Антраците закрыли тепловой контур пострадавших домов

Мозг стареет с 30 лет: член-корреспондент РАН раскрыл способы защиты памяти

Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

Штраф и демонтаж: риски самовольной установки кондиционера

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

«Мы не допустим руин». В Баварии восстановят бывший чайный домик Гитлера

Карантин из-за кори: студентов юрфака МГУ отправили на удаленку

Телефон помнит все, а вы — ничего? Как гаджеты убивают память

Телефон помнит все, а вы — ничего? Как гаджеты убивают память

Золото в расплаве и секреты Кремля: какие вазы из СССР стоят целое состояние

Золото в расплаве и секреты Кремля: какие вазы из СССР стоят целое состояние

Химия вместо порчи: в церкви раскрыли секрет потемневшего крестика

Добавьте mosregtoday.ru в избранное