Трагедия в Мирном: двое братьев провалились под лед — старший пытался спасти младшего
«112»: в поселке Мирный Хабаровского края погибли двое детей
В поселке Мирный Хабаровского края погибли двое детей — четырех и девяти лет. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал 112. По предварительной версии следствия, братья провалились под тонкий лед во время прогулки возле водоема: младший мальчик выбежал на лед и оказался в воде, а старший попытался его вытащить, но сам провалился.
Спасти детей не удалось — их тела извлекли из водоема. По факту гибели братьев возбуждено уголовное дело. Таким образом, по данным следствия, трагедия произошла из-за выхода на непрочный лед, а попытка старшего ребенка помочь младшему привела к тому, что оба оказались в воде.