Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari
В интервью телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп признался, что в юности мечтал о приобретении автомобиля знаменитого итальянского бренда Ferrari.
По словам политика, его детское желание осуществилось — какое-то время он действительно был владельцем машины этой марки. Однако, как отметил Трамп, в настоящий момент его желания изменились, и он отдает предпочтение исключительно автомобилям, произведенным в США.
