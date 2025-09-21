Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari

В интервью телеканалу Fox News американский президент Дональд Трамп признался , что в юности мечтал о приобретении автомобиля знаменитого итальянского бренда Ferrari.

По словам политика, его детское желание осуществилось — какое-то время он действительно был владельцем машины этой марки. Однако, как отметил Трамп, в настоящий момент его желания изменились, и он отдает предпочтение исключительно автомобилям, произведенным в США.

Ранее сообщалось, что Трамп перепутал Камбоджу с Азербайджаном, говоря о конфликте с Арменией.