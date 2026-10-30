В Саратове днем на улице Политехнической у остановки «Стрелка» трамвай столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva. Об этом сообщил источник « СарИнформа ». По предварительным данным, легковушку смяло и зажало между вагоном и столбом, в машине скончался мужчина.

На месте работают спасатели: им предстоит разрезать покореженный автомобиль гидравлическим инструментом, чтобы извлечь тело и освободить трамвайные пути.

Позже ГИБДД по Саратову уточнила, что в ДТП попал трамвай маршрута № 9Д, которым управляла 48-летняя женщина. В результате столкновения погиб водитель автомобиля. Водитель и пассажиры трамвая не пострадали. Обстоятельства происшествия выясняются. Таким образом, по данным полиции, жертвой аварии стал только водитель легковушки, а находившиеся в трамвае люди остались невредимы.