Транспортный налог в Нижнекамске вырос почти на 5%: сколько начислили владельцам

ИФНС: в Нижнекамске владельцу самой дорогой машины начислили ₽281 тыс. налога

Общество

В Нижнекамске максимальный транспортный налог за этот год начислили владельцу самого дорогого автомобиля — сумма достигла ₽281 тысячи. Об этом на еженедельной планерке руководителей в городской администрации сообщил начальник Межрайонной инспекции ФНС № 11 по Республике Татарстан Алексей Абакумов.

Всего на владельцев автомобилей в Нижнекамске и Нижнекамском районе приходится ₽362,5 млн транспортного налога к уплате — на 4,9% больше, чем годом ранее, пишет progorodchelny.ru. На учете в городе состоят 24 дорогостоящих автомобиля; за 2025 год их хозяевам суммарно начислили ₽3,4 млн налога. Таким образом, основная нагрузка ложится на владельцев дорогих машин, а общий объем начислений по городу и району вырос почти на 5%.

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