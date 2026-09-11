Травля, непонимание родителей и закрытые чаты: психолог объяснил, что толкает детей на скулшутинг

Психолог Павел Решетов в разговоре с РИАМО заявил, что травля в школе, а также отсутствие доверия и взаимопонимания со стороны родителей и учителей могут подтолкнуть ребенка к скулшутингу.

По словам специалиста, ситуация в школе обостряется из-за особенностей личности подростка. Среди них он назвал низкую или завышенную самооценку, депрессивное состояние, тревожность, суицидальные мысли, повышенную обидчивость и ранимость, острое реагирование на неудачи и отказы, а также низкий уровень эмпатии и понимания чувств других людей.

Психолог предупредил, что на закрытых ресурсах школьникам сначала дают поддержку, а затем толкают к совершению насильственных действий. На этом фоне взрослым следует внимательнее относиться к детям. Особенно к тем, кто раньше не привлекал внимания из-за благополучного на первый взгляд поведения.