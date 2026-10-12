«Треш полный»: детей пытались накормить обедом с червями в российской школе

Школьники в кузбасской школе нашли червей в компоте и рисе

Общество

В Калтане разгорается скандал вокруг школьного питания. 12 октября в местном канале опубликовали снимки, на которых в стакане с компотом и в рисе видны черви. Автор поста рассказала, что фото сделал одноклассник ее дочери-шестиклассницы прямо на обеде. Публикация вызвала волну возмущения среди кузбассовцев, сообщает VSE42.RU.

Неприятный сюрприз обнаружили ученики школы №1 прямо в тарелках. Кадры с червями в компоте и рисовом блюде разлетелись по каналу «Подслушано Осинники и Калтан» в мессенджере МАКС.

Мать одной из шестиклассниц рассказала в посте, что снимки сделал ее дочери одноклассник во время обеда. Женщина призналась, что находится в ужасе и вместе с другими родителями решает, как реагировать на случившееся.

В комментариях подписчики быстро уточнили, что речь идет о школе №1 в Калтане. Возмущение оказалось практически единодушным: люди говорили о том, что качество школьного питания давно вызывает вопросы, а теперь ситуация и вовсе вышла за грань. Одна из пользовательниц назвала произошедшее полным трешем.

Другая участница обсуждения недоумевала, как посторонние объекты могли остаться незамеченными при раздаче. По ее мнению, увидеть червя в готовом блюде было несложно, и это вызывает отдельные вопросы к персоналу столовой.

Официальная реакция на инцидент пока не поступала.

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