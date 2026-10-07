Треть мужчин в России «беременеют»: профессор объяснила, как работает психосоматика

Профессор Пермского политеха Лариса Волкова в беседе с kp.ru заявила, что около трети мужчин в России могут испытывать симптомы, напоминающие беременность. По ее словам, причина кроется в психосоматике: у мужчин меняется гормональный фон, в частности снижается тестостерон.

Это, как отметила эксперт, помогает партнеру стать мягче и настроиться на заботу о ребенке. Также может снижаться эстрадиол, отвечающий за либидо. При этом пролактин, способствующий развитию отцовских чувств, и кортизол, отвечающий за ответственность и тревогу, могут расти. Волкова подчеркнула, что такой процесс не является отклонением от нормы.