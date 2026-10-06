Третий день, документы и дорога: когда церковь допускает перенос похорон?

Русская православная церковь допускает перенос похорон на срок позднее третьего дня после смерти. Такие отступления от церковного обычая не считаются нарушением при наличии объективных причин. Традиция хоронить усопших на третий день восходит к евангельскому повествованию о воскресении Иисуса Христа, и церковь веками придерживается этого порядка. Однако, как признают в РПЦ, современные реалии часто мешают соблюдению сроков, передает « Главный Региональный ».

Среди причин, оправдывающих перенос, — задержки в оформлении документов, логистические сложности при перевозке тела и необходимость ожидания родственников из других регионов. Глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов пояснил, что формальная дата менее важна, чем достойное прощание. По его словам, главное значение имеет не формальное соблюдение конкретного дня, а возможность достойно проводить человека в последний путь, совершить молитвы и поддержать его близких. Вынужденная задержка не влияет на духовный смысл обряда: церковь считает главным содержанием похорон молитву об упокоении души и поддержку скорбящих родственников.