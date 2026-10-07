Тревога и еда: нутрициолог Лясковская объяснила, почему яблоки лучше сладостей

Нутрициолог Наталья Лясковская в беседе с Lenta.ru заявила, что при тревоге можно есть яблоки. По ее словам, такой выбор лучше сладостей и других вредных для здоровья продуктов. Эксперт отметила, что если человеку хочется что-то съесть при сильной тревожности, стоит выбирать натуральный греческий йогурт без сахара или яблоки. При этом продукта, способного снизить тревогу, не существует.