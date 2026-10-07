Тревога и еда: нутрициолог Лясковская объяснила, почему яблоки лучше сладостей
Нутрициолог Лясковская: при тревоге лучше есть яблоки, чем сладкое
Нутрициолог Наталья Лясковская в беседе с Lenta.ru заявила, что при тревоге можно есть яблоки. По ее словам, такой выбор лучше сладостей и других вредных для здоровья продуктов. Эксперт отметила, что если человеку хочется что-то съесть при сильной тревожности, стоит выбирать натуральный греческий йогурт без сахара или яблоки. При этом продукта, способного снизить тревогу, не существует.
Лясковская предупредила, что привычка заглушать неприятные эмоции едой может привести к расстройству пищевого поведения и добавить новых проблем. Вместо перекусов она рекомендовала прогулки, общение с друзьями, физическую активность, чтение и расслабление в виде отдыха в теплой ванне.