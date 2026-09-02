Тревога удваивает риски: пациенты признались в главных страхах перед операцией

Страх перед операцией — это не всегда страх боли или смерти. Как показало крупное исследование с участием более трех тысяч пациентов, главный ужас вызывает не скальпель хирурга, а возможная ошибка анестезиолога. Опрошенные признались: передать свою жизнь незнакомому человеку на несколько часов и не иметь возможности контролировать процесс — это пугает сильнее всего. Ассистент кафедры анестезиологии РНИМУ им. Пирогова Сергей Симбирцев объяснил в беседе с RuNews24.ru , почему разговор с врачом перед наркозом остается самой недооцененной частью подготовки и как тревога влияет на исход операции.

Миф о том, что пациенты боятся наркоза больше, чем самого хирургического вмешательства, не выдерживает проверки статистикой. В исследовании, где у 3087 человек измерили уровень тревоги отдельно за операцию и за анестезию, средние показатели страха перед операцией оказались выше. Однако когда страхи разложили по составляющим, выяснилось неожиданное: на вершине рейтинга оказался не страх смерти и не болевой синдром, а страх, что анестезиолог допустит ошибку. Следом шли опасения проснуться во время операции и, наоборот, не проснуться вовсе. По сути, речь идет о страхе довериться другому человеку, потеряв контроль над происходящим.

В большинстве случаев, когда пациенты сообщали, что помнят события под наркозом, речь шла не о самой операции, а о моментах засыпания и пробуждения. Эти эпизоды длятся менее пяти минут. Однако тяжесть переживаний зависела не столько от самого факта, сколько от того, как человек интерпретировал происходящее. Объяснение и поддержка врача способны значительно смягчить стресс.

Симбирцев подчеркнул: во время операции анестезиолог находится рядом постоянно, а мониторинг включает контроль ЭКГ, давления, пульсоксиметрию, капнографию, глубину анестезии и нервно-мышечную проводимость. Это работает как главный предохранитель.

Тревога перед операцией далеко не безобидна. Мета-анализ 24 исследований показал: при высоком уровне тревоги расход анестетиков и обезболивающих заметно возрастает, а риск послеоперационной спутанности сознания удваивается. Поэтому разговор с анестезиологом, по мнению эксперта, остается самой недооцененной частью подготовки. Врач советует задавать конкретные вопросы: будут ли миорелаксанты, как будут контролировать глубину наркоза, что сделают против тошноты. Если у пациента уже были проблемы с анестезией в прошлом, об этом нужно сказать обязательно — это признанный фактор риска, и план анестезии в таком случае строят иначе.