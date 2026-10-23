Три большегруза, гололед и погибший водитель: что известно об аварии на трассе «Сибирь»

ГУМВД: водитель «Камаза» погиб при столкновении с Volvo и SITRAK под Иркутском

Общество

В Нижнеудинском районе Иркутской области утром в пятницу произошла авария с участием трех большегрузов, в которой погиб водитель «Камаза». Об этом сообщило ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП случилось на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от поселка Шумский. Водитель SITRAK, следовавший в сторону Красноярска, не справился с управлением и столкнулся с Volvo и «Камазом». Водитель российского грузовика скончался на месте. Еще два большегруза после потери управления съехали в кювет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, движение по трассе перекрыто, ведутся работы по его восстановлению. По информации ведомства, накануне в регионе выпал мокрый снег, а ночью при отрицательной температуре на дорогах образовался гололед. Сейчас на трассах Иркутской области сохраняются гололедица и снежный накат. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

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