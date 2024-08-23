Три человека убиты во время захвата колонии в Волгоградской области

Три заложника убиты во время захвата колонии №19 в Волгоградской области. Четверо ранены. Один из пострадавших — начальник исправительной колонии. Уточняется, что мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил телеграм-канал Mash.

По последним сведениям, банда заключенных, которая устроила захват исправительного учреждения, имеет отношение к запрещенному в РФ ИГИЛ*. Один из захватчиков осужден за терроризм. Нападавшие вооружены ножами.

Спецслужбы приостановили движение по дороге к колонии. Силовики готовятся к освобождению заложников.

Подчеркивается, что преступники действовали по такой же схеме, как и мятежники в ростовском СИЗО-1, которые «мстили за братьев», получивших «незаконное» наказание.

В Волгоградской колонии введен режим ЧС.

Ранее юрист Хаминский рассказал о сроках лишения свободы за вербовку в ряды террористов. По словам эксперта, за такое правонарушение подозреваемому грозит пожизненное заключение, если его действия повлекут человеческие жертвы.

*террористическая организация, запрещенная в России.