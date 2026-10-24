Три дела, которые нужно успеть до смерти: игумен Алексеев назвал главное — и предупредил о позднем звонке

Игумен Алексеев назвал примирение с Богом и родными первым делом перед смертью

Общество

Игумен Марк Алексеев назвал три дела, которые человеку важно успеть сделать до смерти. Об этом рассказал сызранский священнослужитель. Первый шаг — примирение с Богом и родственниками: нужно простить и отпустить обиды, извиниться перед теми, кому сделал зло, через исповедь и покаяние, пишет ИА «Кулик».

Второе — решить вопросы финансов и тайн: раздать долги и поделиться с потомками важным, что хранилось в секрете, чтобы не стать причиной раздора близких. Третье — причаститься, что помогает искренне раскаяться и очистить душу от грехов. При этом игумен предупредил: сделать это нужно вовремя, поскольку родственники часто приглашают батюшку, когда умирающий уже не в состоянии говорить.

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