Игумен Марк Алексеев назвал три дела, которые человеку важно успеть сделать до смерти. Об этом рассказал сызранский священнослужитель. Первый шаг — примирение с Богом и родственниками: нужно простить и отпустить обиды, извиниться перед теми, кому сделал зло, через исповедь и покаяние, пишет ИА « Кулик ».

Второе — решить вопросы финансов и тайн: раздать долги и поделиться с потомками важным, что хранилось в секрете, чтобы не стать причиной раздора близких. Третье — причаститься, что помогает искренне раскаяться и очистить душу от грехов. При этом игумен предупредил: сделать это нужно вовремя, поскольку родственники часто приглашают батюшку, когда умирающий уже не в состоянии говорить.